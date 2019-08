Mistænkelig mand i hvid varevogn set i Glamsbjerg

Glamsbjerg: På Facebook-gruppen "5620 Glamsbjerg" skriver en bekymret mor, at hendes datter lørdag aften blev forfulgt af en mand i en hvid varevogn.

Hændelsen fandt sted omkring Fakta og Circle K i Glamsbjerg. Pigen var på vej over til en veninde, da manden begyndte at køre langsomt efter hende, og selvom hun prøvede at vende om flere gange og gemme sig bag en busk, fortsatte han efter hende.

Da moren nåede frem til sin datter, kørte manden hurtigt væk af Fåborgvej.

Fyens Stiftstidende har været i kontakt med moren, der bekræfter historien. Hun har dog endnu ikke kontaktet politiet.

Tirsdag fandt en lignende episode sted i Nr. Broby.