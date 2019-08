Mistænkelig mand i Glamsbjerg er uden sammenhæng til Nr. Broby-episoden

Glamsbjerg: Fyns Politi efterforsker sagen om en mistænkelig mand i en hvid varevogn i Glamsbjerg, men mener ikke, at der er nogen sammenhæng med episoden i Nr. Broby sidste tirsdag. Politiet har afhørt manden fra Nr. Broby-episoden.

- Vi har sammenlignet de oplysninger, vi har fået om sagerne i Nr. Broby og Glamsbjerg, og vi mener ikke, at der er en sammenhæng, siger Jesper Bæk, politikommissær Fyns Politi.

Han mener ikke, at der er grund til at være bekymret, men opfordrer til, at man som forælder tager en snak med sine børn om, at man ikke tager med en fremmed og heller ikke tager imod noget. Derudover opfordrer han til, at man kontakter politiet, hvis der sker noget.