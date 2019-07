Assens: Han så mistænkelig ud, syntes en forbipasserende politipatrulje, da den natten til tirsdag observerede en 18-årig mand fra Assens, på parkeringspladsen foran Korsvangcentret. En kontakt til manden viste, at han var i besiddelse af et aluminiumsbat. Ordensmagten kunne ikke få nogen forklaring på, hvorfor manden havde taget battet med sig ud i natten, og da det er ulovligt at være udstyret med den slags i det offentlige rum, blev det konfiskeret, og den unge mand kan nu imødese en bøde. /liw