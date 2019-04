Misbrugscenter lukker afdeling og fyrer tre medarbejdere: Genopretningsplan igangsat

Assens Misbrugscenter har været igennem fire sparebølger i løbet af 2018, som betyder, at centeret er blevet beskåret med 1,7 millioner kroner i det samlede budget. Det har resulteret i, at misbrugscenteret har lukket afdelingen i Assens, og tre medarbejdere er blevet opsagt.

Glamsbjerg: Hvis du bor i Assens Kommune og har brug for at modtage behandling for et misbrugsproblem, kan du ikke længere gå ned på Odensevej i Assens og få hjælp.

Assens Misbrugscenter har nemlig lukket sin afdeling i Assens som følge af de budgetnedskæringer, centeret er gået igennem i løbet af sidste år, som har resulteret i, at det samlede budget er blevet skåret med 1,7 millioner kroner.

Det fortæller centerets leder, Per Ørsted Honoré.

- Vi har været igennem fire sparebølger i 2018, som har haft fuld effekt fra 2019. Det betyder, at vores samlede budget er gået fra at være 5,9 millioner kroner til nu at være 4,2 millioner kroner, siger han.

Lederen fortæller også, at han ser både fordele og ulemper ved, at centeret har flyttet alle sine aktiver til afdelingen på Dærupvej i Glamsbjerg.

- For misbrugscenterets drift er det en fordel at have det hele samlet, fordi vi blandt andet er mindre sårbare i forhold til sygdom, og det giver bedre mulighed for at fastholde et fagligt fællesskab og skabe samhørighed i indsatsen.

- Det kan være knap så godt for borgerne, fordi der er nogle, der skal rejse for at komme hen til os. Og det er ikke altid, at der er råd til en flextaxa. Vi fungerer som et ambulatorium nu, hvor borgerne skal komme til os, og det er en serviceforringelse, som borgerne kan mærke.