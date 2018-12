Mindehøjtidelighed i Helnæs Kirke på torsdag

Helnæs: - Søndagens tragiske begivenhed på Helnæs har gjort et stort indtryk på os alle sammen. Vores præst vil derfor give plads og rum til, at vi kan samles til en kort højtidelighed i kirken, hvor lys, sang, ord og samvær kan styrke os til at leve videre.

Sådan fortæller Marianne Therp, der er formand for menighedsrådet på Helnæs på baggrund af den tragiske begivenhed søndag eftermiddag på Bogården på Helnæs Byvej, hvor to personer mistede livet.

Mindehøjtideligheden i Helnæs Kirke finder sted torsdag den 13. december klokken 17.

Efter mindehøjtideligheden, hvor sognepræst Else Suhr medvirker, er der lejlighed til at tale sammen i Café Mejeriet, der åbner dørene og hvor menighedsrådet byder på lidt at spise og drikke.