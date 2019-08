Millioner mangler i kommunen: Tættekam skal i brug

Assens: Der er travlhed at spore på rådhuset i Assens - måske mere end normalt.

For Kommunens revisionsselskab BDO har nu serveret deres screening eller finkæmning af kommunens økonomi til kommunaldirektør Finn G. Johansen og den samlede organisationen af ledere og medarbejdere, "Udgiftsscreening på hovedkonti og funktioner", hedder den.

Målet med screeningen, som koster kommunen godt 1,1 millioner kroner, er, at den skal være med til - i alvorlige økonomiske tider for Assens Kommune - at finde muligheder for enten at omprioritere, effektivisere eller reducere budgetterne med 30 millioner kroner. I forsommeren viste tallene forventede budgetoverskridelser på godt 114 millioner kroner i 2019. Bremsen skulle sættes i.

Screeningen viser i hovedtræk, at Assens Kommune bruger flere penge på en række områder sammenlignet med en række fynske kommuner samt set via regions- og landsgennemsnittet. På baggrund af screeningen har kommunen udvalgt syv områder, som de vil analysere nærmere forud for efterårets budgetforhandlinger, tre af dem tilbundsgående. Det er "folkeskole- og specialområdet", det "specialiserede børneområde" og "ældreområdet".

- Det er de tre, jeg kalder de mere dyberegående undersøgelser, siger kommunaldirektøren.

Udgifter til undervisningen i specialskoler er f.eks. den højeste blandt de fynske kommuner - 10.913 kroner pr. indbygger (for de 6-16-årige).

- Det her er jo et område, som er interessant at blive klogere på. Jeg har ikke sat beløb på budgetforslagene, i forhold til, hvad der skal hentes, men vi er nødt til at blive klogere på arbejdet på dette område set i forhold til, at kommunen fattes penge, fortæller Finn G. Johansen.

En befolkningsmæssig lig kommune med Assens er Middelfart (godt 38.500 indbyggere mod Assens' godt 41.300 indbyggere). Tallene viser, at bæltbyen kun bruger 6.610 kr. pr. indbygger på dette område.