Miljøvenlig vaskehal på vej: En bliver til to i Haarby

Haarby: Snart kan du få vasket din bil tre steder i Haarby.

Mandag den 25. marts begynder OK nemlig at bygge en ny vaskehal, der skal ligge side om side med den eksisterende vaskehal på Algade, så der nu kan vaskes to biler på samme tid.

Derudover er det også muligt at få vasket bil på Shell-tanken.

Byggeriet på Algade betyder, at den nuværende pusleplads vil blive inddraget for at få plads til den nye vaskehal.

Det er SuperBrugsen i Haarby, der står bag opførelsen af vaskehallen, der åbner omkring 1. juli. Det glæder brugsuddeler Henrik Bak Larsen.

- Med to vaskehaller samme sted bliver det nemmere for bilisterne her i Haarby, der kan se frem til mindre kø. Selv mandag, tirsdag og onsdag, hvor det er billigere at få vasket bilen, siger han i en pressemeddelelse.

Vaskehallen bliver svanemærket, og det betyder, at nettoforbruget af vand kun er omkring 35 liter per bilvask, da cirka 115 liter vand kan renses og genbruges hver gang.

Ved en konventionel bilvask bruges der i gennemsnit 150 liter vand i en almindelig vaskehal. /EXP