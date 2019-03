Miljøchef Annette Bæk, Assens Kommune, svarer her på spørgsmål om den lange sagsbehandling af Leif Sørensens klage over naboens hønsehold. Efter telefoninterview har hun haft sine svar til "faktatjek", hvilket har medført en del ændringer i de svar, vi først fik. Ændringerne har vi modtaget på skrift, det har derfor ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål.