Midt om natten: Brand i brændet

Sandager: Brænde er til for at blive brændt. Alligevel var det ikke tilsigtet, da der natten til fredag udbrød brand i en stak brænde i et brændeskur på Sandager Kirkevej i Sandager.

Derfor måtte brandvæsenet rykke ud omkring klokken 2.30 for at slukke branden.

De første undersøgelser tyder på, at branden er opstået, efter brændeovnen i huset var blevet gjort ren, og asken derfra var blevet spredt i blomsterbedene og ved et grantræ tæt på brændestakken, der stod op ad brændeskuret.

Det fremgår af politiets elektroniske døgnrapport./nvp