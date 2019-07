Michael fører forældrenes campinglivsværk videre: - Man har jo et forhold til hver en sten på pladsen

Forældrene Lis og Erik Uglvig Madsen købte campingpladsen i 1975, hvor de forlod en købmandsbiks i landsbyen Andrup ved Esbjerg. Dengang bestod pladsen blot af en græsplane og et fællestoilet, men parret så deres snit til at forfølge drømmen og bygge deres egen ferievirksomhed op fra bunden.

Sandager: For mange er campinglivet noget, der markerer den årlige industriferie, hvor det endelig har været muligt at sætte autosvar på arbejdsmailen.

Sidste års varme sommer slog flere vejrrekorder, og det kunne især mærkes på campingpladserne, hvor gæsterne strømmede til.I Assens Kommune steg det samlede antal campingovernatninger i 2018 med ni procent sammenlignet med 2017, og i år melder flere pladser allerede om lovende booking- og besøgstal.Camping eller andre former for primitiv overnatning fremhæves samtidig som en ferieidé, der i disse år vokser i de vestfynske turisters bevidsthed.Derfor har Fyens Stiftstidende denne sommer valgt at sætte fokus på friluftsferie set fra både turisterne og de erhvervsdrivendes perspektiv.Hvis du har en idé til, hvad vi skal skrive om, eller hvem vi skal tale med, er du velkommen til at sende en mail til assens@fyens.dk Assens Kommune har i alt syv campingpladser: Sandager Næs Camping, Bågø Camping, CampOne Assens Strand, Aa Strand Camping, Helnæs Camping, Løgismosestrand Camping og Hjemstavnsgårdens Camping.

39-årige Michael Uglvig Madsen er vokset op på Sandager Næs Camping, som han siden har overtaget fra sine forældre. Det betyder, at han blandt andet har været med til at forny pladsens pool tre gange. Foto: Sugi Thiru

Har sin syvende sæson

I 2013 overtog han Sandager Næs Camping fra sine forældre sammen med sin kone, Trine Uglvig Madsen. Det var et generationsskifte, der havde ligget i kortene gennem det meste af 39-årige Michael Uglvig Madsens opvækst på campingpladsen, der i dag rummer 200 pladser.

- Jeg tror ikke, jeg var ret gammel, før jeg sagde, at det ville jeg gerne. Det er jo svært at vide i en alder af 10 år, men jeg har aldrig haft tanker om, at det ikke skulle være det, siger han.

Han fortæller, at det betyder meget for ham at have forældrenes livsværk og sine egne barndomsomgivelser som ramme for sit job, der oftere føles som en livsstil end som et decideret arbejde.

- Det er fantastisk, for man har jo et forhold til hver en sten på pladsen. Alle træer og buske har jeg plantet sammen med min far, og sidste år var jeg med til at forny swimmingpoolen for tredje gang. Så har man altså været her i lang tid. Man kan sige, at jeg har 39 års campingerfaring, siger Michael Uglvig Madsen.

Han henviser til, at han og Trine Uglvig Madsen i 2018 valgte at renovere poolen og hæve vandtemperaturen til 28 grader. Det er et af flere renoveringsprojekter, som de har dykket ned i, siden de overtog pladsen. Blandt andet har købmanden, receptionen og en række hytter også fået en kærlig hånd.