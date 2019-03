Mette Frederiksen om ringe hjemmehjælp: - Roden til problemerne ligger på Christiansborg

Mette Frederiksen (S) vil ikke love, at alt bliver bedre med en socialdemokratisk regering. Men hun satser på, at færre skattelettelser og en bedre kommunal udligning vil skabe et bedre økonomisk grundlag for vandkantskommunerne, der bokser med for få penge til velfærd.

- Besparelserne i Assens Kommune er blevet gennemført for mange måneder siden. Er det ikke lidt sent først at gå ind i sagen nu?

- Det er jo heller ikke det første sted, jeg er. Og det er heller ikke den første ældre borger, jeg taler med. Der har været nogle udfordringer i Assens, og det er der desværre også andre steder, og for mig er det vigtigt at komme ud og høre, hvordan den enkelte ældre oplever det og få nuancerne med. For mig er det vigtigt at få alle erfaringerne, så vi faktisk kan gøre det bedre på et tidspunkt.

- Dine kollegaer har forsøgt at få svar på, om rengøring hver femte uge er lovligt, men har ikke kunnet få et svar...

- Ja, der vil jeg lige sige, at ligegyldigt om det er lovligt eller ej, så synes jeg ikke, at det er i orden.

- Men er der så ikke behov for, at I laver en lovgivning om en minimumsstandard, så kommunerne ikke er i tvivl om, hvad der lovligt?

- Jeg er ikke sikker på, at det er det, vi skal gøre. Hver eneste gang vi sætter en minimumsstandard, så skal hjemmehjælperne igen bruge tid på at registrere, hvad de gør. Og jeg tror, at noget af problemet er, at medarbejderne bruger tid på at registrere. Jeg er ikke for, at vi sidder og lovgiver ned i detaljen. Jeg er for, at vi sikrer en bedre økonomi, men det kan vi ikke gøre på en gang.

- Men uden en minimumsstandard risikerer man vel, at kommunerne prøver grænser af, som er uværdige?

- Her (i Assens, red.) er der regler om, at hjemmehjælpen ikke må tørre noget op fra gulvet. Jeg tror, at alle de regler er med til at ødelægge vores hjemmepleje. Det, der er vores politiske opgave, er at sørge for, at der er en økonomi til en god hjemmepleje. Så kan der jo godt være et byråd, der træffer nogle beslutninger, som er helt hen i vejret. Men så kan man jo vælge nogle andre politikere. Men jeg tror, at mange af de besparelser, som vi ser i de her år, er, fordi kommunerne er for trængte på økonomien.

- Søren Steen Andersen (V) mener, at roden til de her besparelser ligger på Christiansborg. Bl.a. nævner han den aktivitetsbaserede medfinansiering, som koster Assens Kommune 16,4 millioner kroner om året. Men den udregningsmodel har I selv stemt for. Har I ikke dermed været med til at trække det økonomiske grundlag væk under kommunerne?

- Jeg er enig i, at roden ligger på Christiansborg. Men jeg synes, der er to ting at sige. Det ene er, at det er den siddende regerings ansvar, hvilken økonomisk politik der bliver ført. Og den har brugt rigtig meget energi på at give skattelettelser. De penge kunne man også have brugt på hjemmepleje. Det vil jeg ikke tage ansvar for. Så er der hele spørgsmålet om den kommunale økonomi og udligning og alle de her mekanismer, der ligger nede under. Og det fungerer ikke godt nok i dag. Vi har prøvet at forhandle en udligningsreform i den her valgperiode. Der kunne vi se, at Assens ikke ville vinde nok, ligesom en række andre kommuner i nærheden af vandkanten ville have problemer, fordi regeringen var optaget af, at nogle af de rige kommuner skulle have en ordentlig økonomi. Så der er behov for en større forandring af den kommunale økonomi, og det håber jeg, at man kan lave bredt på Christiansborg.

- Hvad vil du helt konkret gøre for at sikre, at ældre borgere i Danmark ikke ender med rengøring hver femte uge og ingen gulvvask?

- Jeg siger meget klart forud for næste valg, at jeg ikke går på valg på at give skattelettelser. Hver eneste gang man bruger en krone på det, er der en krone mindre til de ældre, til sygehusene eller til børn. Det næste er at sikre det demografiske træk. Der kommer flere ældre de kommende år, og hvis man ikke automatisk tilfører ældreområdet flere penge, vil det betyde besparelser. Og så må vi derefter se år efter år, hvordan vi kan begynde at bygge op, så der kommer en bedre hjemmepleje. Jeg lover ikke, at det hele bliver godt og slet ikke fra den ene dag til den anden. Men når vi går væk fra skattelettelsesvejen, er der også flere penge til velfærd. Jeg står ikke og lover, at alting bliver godt, fordi man stemmer på Socialdemokratiet. Men jeg tror, vi kan gøre det bedre end den nuværende regering.