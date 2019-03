Mette Frederiksen i Assens: - Jeg vil ikke love, at alt bliver godt med en ny regering

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen besøgte 90-årige Birthe Rasmussen i Vissenbjerg for at høre mere om den stærkt kritiserede hjemmehjælp i Assens Kommune. Partiformanden kunne dog ikke love, at tingene vil blive bedre under en socialdemokratisk regering.

Vissenbjerg: En stor rød bus triller ind på den lille vej Nørrevænget i Vissenbjerg. Og man er på ingen måde i tvivl om, hvem der er ved at indtage den lille parkeringsplads, der er centrum for flere ældreboliger. På bussens side står nemlig 'Socialdemokratiet' med store bogstaver efterfulgt af et stort billede af partiets formand Mette Frederiksen. På parkeringspladsen står Sussie Elkjær og folketingmedlem Julie Skovsby (S) klar til at tage imod kvinden, der står i spidsen for det største parti i Danmark. Sussie Elkjær er stifter af Facebook-gruppen 'Assens Kommune svigt af ældre', der siden december har råbt højt for at skabe opmærksomhed om de velfærdsforringelser, som Assens Kommune blandt andet har indført på ældreområdet i forbindelse med den seneste budgetlægning, hvor kommunekassen havde et blødende hul på 68 millioner kroner. Mette Frederiksen er kommet til Vissenbjerg for at hilse på Sussie Elkjærs 90-årige mor Birthe Rasmussen, der dagligt modtager hjemmepleje fra Assens Kommune. Byrådets beslutninger om at nedsætte rengøring fra hver tredje uge til hver femte uge og fjerne gulvvasken er gået viralt i de landsdækkende medier de sidste par uger, selvom beslutningerne om at ændre standarden for personlig pleje og hjælp blev truffet for flere måneder siden, som Fyens Stiftstidende skrev om tilbage i december. Birthe Rasmussens hjem har derfor haft et utal af journalister, tv-stationer og radiostationer på besøg. Og fredag formiddag blev det altså Mette Frederiksens tur.

Fakta Assens Kommune har foretaget besparelser på social- og sundhedsområdet for mellem 45,5 og knap 49 millioner kroner årligt i årene 2018-2021.Derudover har udvalget haft et overforbrug på mere end 44 millioner kroner i budgetåret 2018. De penge skal findes i løbet af de kommende år.



Der er fundet besparelser på både plejehjem og i den kommunale hjemmepleje.



Tidligere på ugen besluttede byrådet i Assens dog at trække beslutningerne om rengøring hver femte uge og ingen gulvvask tilbage og finansiere rengøring hver tredje uge og gulvvask i 2019.

Birthe Rasmussen fyldte 90 år i oktober sidste år. Hun er dårligt gående, og hun har tidligere haft en blodprop i det ene øje. Derfor er hun også meget følsom over for lys. Hun vasker fortsat sit tøj selv og får hjemmelavet mad af sin datter Sussie. Foto: Sugi Thiru

Ingen gulvvask? Mette Frederiksen er flankeret af to videofotografer og to assistenter, da hun tager Sussie Elkjærs hånd og hilser. Hun når også at give hånd til den lokale havemand, der gør klar til forårets kommen. 90-årige Birthe Rasmussen står i køkkenet, da Mette Frederiksen med følge når den lille ældrebolig. Følget får selskab af Fyens Stiftstidendes udsendte reporter og fotograf samt TV2 Fyns fotograf og journalist. Så pludselig er Birthe Rasmussens lille køkken fyldt op med ti mennesker, og pladsen bliver derfor hurtig trang. - Ja, jeg har taget en masse mennesker med. Det, håber jeg, er okay, siger Mette Frederiksen, da hun tager Birthe Rasmussens hånd. - Årh, det gør mig ikke noget, svarer hun og slår sig ned på sin faste plads ved køkkenbordet. Mette Frederiksen, Julie Skovsby og datteren Sussie Elkjær følger med. - Det, der har været en masse snak om, er jo rengøringen her i Assens Kommune. Rengøring hver femte uge er godt nok sjældent, lægger Mette Frederiksen ud. Derefter begynder Birthe Rasmussen at forklare om den hverdag, hun oplever som hjemmehjælpsmodtager, hvor hun kun får gjort rent hver femte uge og ikke får vasket gulv. - Jeg klarer det, jeg kan. Men jeg kan jo ikke stå på hovedet og vaske gulv, siger hun. - Er der slet ikke noget gulvvask? Heller ikke på badeværelset og i køkkenet? Hvornår skulle det så blive vasket, spørger Mette Frederiksen forundret. - Aldrig, siger Sussie Elkjær.

Birthe Rasmussens datter Sussie Elkjær tog imod Mette Frederiksen sammen med folketingsmedlem Julie Skovsby (S), der også har været meget involveret i velfærdsforringelserne i Assens Kommune. Foto: Sugi Thiru

Skrabet ind til benet Sussie Elkjær og Birthe Rasmussen fortæller om alle de ting, Assens Kommune har taget fra de ældre. Daghjemmene er lukket, hudplejen, som ikke er lægeordineret, er skåret væk, mens personalet maksimalt må tørre spild op hos de ældre fem gange om ugen. Samtidig fortæller mor og datter også om de ting, som Sussie Elkjær selv står for hjemme hos Birthe Rasmussen. Blandt andet madlavning og optørring af det spild, som personalet ikke må fjerne. - Det er da nogle mærkelige regler. Det er skrabet ind til benet, og det, jeg hører her, er ikke sådan vores velfærdssamfund skal være. - Det er super godt, at man kan hjælpe til i familien. Men der er nogle ting, som de pårørende ikke skal varetage. Man kan ikke basere en hjemmepleje på, at der er en datter, der vil vaske gulv, siger Mette Frederiksen.

Statsministerkandidat Mette Frederiksen medbragte kanelstang fra Lagkagehuset, da hun fredag formiddag besøgte 90-årige Birthe Rasmussen i Vissenbjerg. Foto: Sugi Thiru

Vil ikke love noget Selvom Mette Frederiksen er forundret over, at Assens Kommune har indført så mange velfærdsforringelser på social- og sundhedsområdet, vil hun ikke love, at alt bliver anderledes, hvis hun bliver statsminister, når der bliver udskrevet valg senere på året. - Jeg vil ikke love, at alt bliver godt med en ny regering, men vi kan jo prøve. - Vi vil fokusere mere på at give flere penge til velfærden og de ældre og ikke have fokus på skattelettelser, som den nuværende regering har, siger hun til Birthe Rasmussen. Mette Frederiksen understreger også i samtalen over køkkenbordet, at kommunerne er udfordret. - Jeg tror heller ikke, at borgmesteren har lyst til, at der kun skal gøres rent hver femte uge. - Ældreministeren siger, at der er penge nok, men det er der jo ikke, for så ville der jo ikke blive lavet de her besparelser.

Birthe Rasmussen håber, at Mette Frederiksens besøg kan gøre, at de gamle standarder for personlig pleje og hjælp i Assens Kommune kommer tilbage. Men hun vil se det, før hun tror det. Foto: Sugi Thiru

Håber, Mette kan hjælpe Efter en halv times snak over køkkenbordet er Mette Frederiksen klar til at sige farvel til Birthe Rasmussen og få en snak med de fremmødte medier. Birthe Rasmussen selv er meget tilfreds med besøget af den måske kommende statsminister. - Det var hyggeligt at have hende på besøg. Jeg håber, at hun kan få sat lidt gang i tingene, så dagcentrene også kommer tilbage. - Hvad siger du til, at du i hvert fald nu har fået rengøring hver tredje uge og gulvvasken tilbage i år? - Det siger de jo, at vi får, men jeg tror ikke på det, før de går i gang. - De lover og lover, men de kan ikke overbevise mig, før det er sket, siger Birthe Rasmussen.

Birthe Rasmussen får hjemmehjælp hver morgen i ældreboligen i Vissenbjerg. Hun får blandt andet hjælp til rengøring. Foto: Sugi Thiru

Søren og Mette er enige

Assens' borgmester Søren Steen Andersen (V) var inviteret til Vissenbjerg for at få en kort snak med Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen om de besparelser, som Assens Kommune har gennemført ved sidste budgetlægning.

Birthe Rasmussen på 90 år får gjort rent hver femte uge af Assens Kommune. Foto: Sugi Thiru

