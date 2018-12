Glamsbjerg: Den røde løber bliver rullet ud på jobcentret torsdag 13. december. Rent fysisk rullet ud.

Her finder den første udgave af Minijobmessen nemlig sted, og her handler det om at sætte virksomheder, der har brug for arbejdskraft, og folk, der har brug for et arbejde, hinanden i stævne.

Det fortæller Anja Madsen, der er virksomhedsambassadør i Jobcenter Assens og initiativtager til messen.

- Det er noget helt nyt. Vi er inspireret af en jobmesse, som er i Odense, men den er så stor. Virksomhederne der møder så mange folk, som ikke er relevante for deres behov. Vi prøver at målrette det, så alle føler, at det er tiden værk.

- Derfor har vi inviteret 10-12 virksomheder til at deltage i messen. Det er ens for dem, at de har brug for arbejdskraft. Det kan være lærlinge, folk til ordinære job eller flexjob. Vi har så også inviteret borgere, som er relevante i forhold til virksomhederne, siger Anja Madsen og understreger, at alle borgere er velkomne til at deltage.

Også uden den formelle invitation fra jobcentret.