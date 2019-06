Merforbruget løber løbsk: Assens Kommune skal spare 113 millioner

Derfor skal alle fire fagudvalg og Økonomiudvalget nu udpege besparelser - ud over dem, som hvert udvalg allerede har fundet til det råderumskatalog på to procent, de blev pålagt at finde på denne side af sommerferien.

Det forventede regnskab for 2019 viser således, at servicerammen er overskredet med knap 13,7 kroner.

Og det er brutal læsning. For lige nu er der på driften et merforbrug på 51.600.000 kroner. Og lægger man dertil de 62.100.000 kroner, som var i underskud i 2018 og er blevet overført til 2019, så mangler der 113.700.000 kroner.

Konsulenthjælp

Det fremgår også af dagsordenen, at der vil blive hyret eksterne konsulenter til at hjælpe direktionen med at udpege de driftsområder, som der skal spares på. Det forventes, at 20-25 driftsområder vil blive ramt - uden at der endnu er sat navn på hvilke.

"Den økonomiske situation er nu så alvorlig, at vi ikke kan bruge de redskaber som vi har brugt indtil nu. Derfor iværksættes en detaljeret gennemgang af udvalgte driftsområder i samarbejde med ekstern samarbejdspartner. Resultatet af de ønskede aktiviteter skal munde ud i konkrete handlinger der reducerer driftsbudgettet og eventuelt serviceniveauet. (...) en eksterne konsulent skal være sparringspartner og bibringe erfaringer fra andre kommuner. Formålet med gennemgangen er, at nye øjne er med til at vurdere økonomitunge og/eller borgertunge områder, med henblik på, at der kan skabes idéer og motivation til andre løsningsmodeller", står der således i dagsordenen.

Der vil blive lavet tiltag, der sættes i værk her og nu, tiltag, der sættes i gang i 2020, og tiltag, der sættes i værk i perioden 2021-23.