Medlemmer myldrer til træningscenter efter flytning: - Vi har haft en ekstrem vækst

Glamsbjerg: - De ved, hvem ejeren er. De kan også se, jeg går og tørrer maskiner af og af på lokummet, siger Kasper Eckhoff.

Han ejer trænings- og motionscentret DK Trainer på Lindevænget 9 i Glamsbjerg og går ind for det helt nære. Træningscentret lå ellers i Assens, men det var ifølge Kasper Eckhoff under "svære forhold", hvorfor han valgte at flytte "hele vægten" til en tidligere fabriksbygning på Lindevænget i Glamsbjerg.- Der var ikke mulighed for udvikling, så vi blev nødt til at flytte hertil, siger han.- Der er et lidt større opland i Glamsbjerg. Det ligger ligesom midt i kommunen. Vi har haft en ekstrem vækst. Vi gik fra at have kun 50 brugere dernede (i Assens, red.) til, at vi snart nærmer os de 400 medlemmer på under et år, tilføjer han.Han startede først med at rykke ind og renovere i marts sidste år. Siden er det gået støt fremad. Der er omkring 1100 kvadratmeter i det hele. Centret fik en masse nye maskiner for nylig. Der er blevet udvidet med en crossfit-sal, fortæller han. Så nu er alt stort set på plads nu.Kasper Eckhoff oplyser, at kunderne kommer helt inde fra Odense og yderkanten af Assens Kommune. - Vi kan det hele groft sagt. Vi har vores løbebånd, vi har et hyggeområde, gratis kaffe, folk kan sidde og se fjernsyn. Folk kan have deres børn med. Vi har gratis wi-fi. Vi har mange hold: Vi har cross-træning, zumba, stram op, yoga, boksning, puls og styrke...Siger Kasper Eckhoff og nævner en del andet, som der ikke var linjer nok til.