Med snuden mod vinden: Jagthundene blev sluppet løs

De er umulig at spotte med det blotte øje. Altså agerhøns. Men de er der, gemt mellem raps og i ly for vinden. Samme vind, der forråder dem ved at sende duftspor til jagthundenes snuder, der blev sluppet løs til årets markprøver.

Vedtofte: Snuden er begravet i mudderet. Det er vist en musehule, der har stjålet opmærksomheden. Og det er omtrent det eneste, der kan stjæle opmærksomheden - for mens hundeejerne griner og snakker, har de firbenede følgesvende kun ét fokus: Fuglene. Tiden er kommet til de årlige markprøver. Det er endnu ikke jagtsæson, men hundene skal trænes, og de mest dygtige skal belønnes. Ejerne har ganske vist glædet sig, og midt i en stribe af våde regnvejrsdage kigger solen faktisk frem mellem hurtigt passerende skyer, der kaster glidende skygger henover rapsmarkerne. Men hundene er ivrige uden lige. Som små børn i Tivoli hiver og trækker de i deres voksne, der må holde igen med hele deres kropsvægt. Det er lydige hunde, bevares, men når vinden bærer duftspor af fjerkræ lige ind i snuden, er det lidt svært at sidde pænt og virke uimponeret.

Hundene skal galopere i tyve minutter, og går det for langsomt, kan de ikke få premier til markprøven. Foto: Sugi Thiru

En gammel rotte Bjarne Nürnberg er prøveleder, og han har lavet ruten. Ni hunde deltager i markprøverne, og to og to bliver de sendt afsted med deres hundeførere og en dommer. Fuld galop til højre og så tilbage, helt ud i venstre side. Det går forrygende hurtigt, men kun langsomt bevæger hundene sig egentlig frem mod vinden, der er stærk i dag. Det er Qarmas første sæson. Hun er to år gammel og lige så ny til markprøver, som hendes hundefører, Sidsel Liv Eriksen. - Der er så meget at lære for hunden, men også for mig. Et godt tip til nye hundeførere er at hægte sig fast på en gammel rotte, siger Sidsel Liv Eriksen og nikker mod Jørgen Madsen, der har haft hunde i 35 år. Imens står Qarma på bagbene som en anden cirkushund og kigger misundeligt på de to nye hunde, der er sendt afsted.

Nå hunden har fundet en fugl og gør stand, giver jægeren tegn ved at løfte armen i vejret. Foto: Sugi Thiru

En fasan i krattet - Om det havde stået ned i stænger, ville de gerne. Det er kun, når der er frost, at vi ikke lader dem løbe. Der fryser flintestenene sig fast til marken, og det går ud over poterne, fortæller Jørgen Madsen, der har hunden Asso på knap to år. Asso har fået færden af noget. Det er ikke hans tur, men kroppen er stivnet, hver eneste muskel er spændt. To andre hunde fryser også. - Der sidder en fasan eller en agerhøne i det krat der, siger Per T. Knudsen, der er kommende hundekoordinator fra Dansk Jægerforbund. Ligesom Sidsel har Per hægtet sig fast på en mere erfaren herre, nemlig den nuværende hundekoordinator, Niels Christian Johansen. Han fortæller, at hundene er tyske kort- eller ruhåret hønsehunde, og at fuglene, de skal opsnuse, er skovsnepper, fasaner eller agerhøns.

Ni jagthundene deltog i markprøverne ved Vedtofte. Foto: Sugi Thiru

Endelig fangst Et skud bryder stilheden. På marken har en hund overrasket en agerhøne, der af ren og skær chok er frosset. Mens fuglen af skræk ikke tør bevæge sig, og hunden selv står stille som en statue, kan hundeføreren langsomt nærme sig hund og fugl med geværet. Han giver tegn, hunden laver et hurtigt ryk fremad, fuglen flyver, og skuddet lyder. - Det var lige til en førstepremie, siger Per T. Knudsen. Godt nok overlevede alle fugle dagen i dag. Det er endnu ikke jagtsæson, så skuddet ramte en sky og ikke et bevinget dyr. To nye hunde stiller an på marken, dommer og hundeejere er klar, og ordren lyder: Allez!

