Matchmaking på jobcentret

Glamsbjerg: Sidste gang mødte omkring 250 borgere op til mini-jobmesse på jobcentret i Glamsbjerg, og samtlige virksomheder gik hjem fra messen med aftaler med mulige kandidater.

Nu er mini-jobmessen tilbage, og torsdag 28. marts kl. 9-12 står 12 lokale virksomheder med aktuelle jobåbninger klar.

Blandt de deltagende virksomheder er Myllerup Entreprenør, der hører hjemme i Assens. Ejer og administrerende direktør Ole West Hansen står lige nu og mangler både faglært og ufaglært arbejdskraft.

Forud for mini-jobmessen har Jobcenter Assens talt med en række virksomheder om deres behov for arbejdskraft. Derefter er kartoteket med ledige gået igennem. Der er så sendt invitationer ud til ledige, der kan være et match for virksomhederne.

Udover virksomhederne, så er jobcentrets uddannelsesafdeling på messen med en stand denne gang, fordi der er stort fokus på at opkvalificere ledige.

Alle er velkommen til messen - også borgere, der ikke har fået en invitation.