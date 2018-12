Masser af fjerkræ i Salbrovadhallen

Salbrovad: Fyns største fjerkræudstilling med mere end 300 høns, dværghøns, gæs og ænder afvikles i den kommende weekend - lørdag 8.- og søndag 9. december - i Salbrovadhallen.

I forbindelse med udstillingen skal fynsmestrene for seniorer og juniorer kåres. Odense-Vestfyn Fjerkræklub er en unik lokalklub i Danmark, da klubben har et stort antal ungdomsmedlemmer. Syv ungdomsmedlemmer udstiller på årets udstilling. I alt kan man opleve fjerkræ fra 33 udstillere.

Som noget nyt er der i år også arrangeret et julemarked, hvor der er mulighed for at købe gaver til pakkeleg, julegaver, spændende og unikt julepynt og håndarbejde. Derfor er Salbrovadhallen i forbindelse med udstillingen forvandlet til ét stort juleland, pyntet med julestjerner og fyldt med julestemning.

Udstillingen er åben lørdag mellem kl. 14 og 17 og søndag mellem kl. 10 og 16.

Præmieoverrækkelse finder sted søndag kl. 15.