Markedet fyldt på få minutter

Assens For Fulde Sejl lægger traditionen tro ud med gammeldags torvedag - velbesøgt fra første minut

Assens: Klokken 9.45 er turen op gennem Østergade i Assens, en stille opvelse. Nogle boder til 1800-tals markedet er så småt ved at få liv, andre er slet ikke befolket endnu. Men oppe ved rundkørslen sker der noget. - Stå stille. Kig lige frem. De sidste ordrer gives til Faaborg Kanonér Laug, der skal gå i spidsen for op optoget ned til Torvet, og folk begynder så småt at tage opstilling langs ruten. Klokken 10 byder direktør for Udvikling Assens, Christine Lawaetz Lyngbo, velkommen, og snart er Østergade fyldt med mennesker. Tilbage i 1670 blev det belsuttet, at holde en ugentlig torvedag i Assens om onsdagen med tilladelse til at sælge levende dyr, fødevarer og korn. På torvedagen anno 2019 er der også glaskunst, uldvarer, brændevin, flødeboller, ja kom selv og se, markedet fortsætter med boder, gøgl, grisehistorier og mulighed for at deltage i gamle lege frem til klokken 19.

Sker der snart noget, de første markedsgæster er dukket op. Foto: Lise Wolf

Jon G. Lør og Prins Palle (til hest) var også med. Foto: Lise Wolf

På vej mod Torvet. Foto: Lise Wolf

Foto: Lise Wolf

Kristine Lawaetz Lyngbo erklærer torvedagen for åben. Foto: Lise Wolf

Det varede ikke længe, før der er trængsel mellem boderne. Foto: Lise Wolf

Bøgeaske, eddike og svinefedt, så er du godt på vej til at have et vaskemiddel anno 1800-tallet. Margit Damkjær Schmidt fra Museum Vestfyn demonstrerer, har man lyst er man selv velkommen til at prøve kræfter med vaskebrættet. Foto: Lise Wolf

Og her er opskriften, hvis vaskemaskinen skulle stå af en dag. Foto: Lise Wolf

Det er kvindearbejde, mente disse drenge, der nøjedes med at kigge på. Foto: Lise Wolf

Og et kig ind i fremtiden. I vaskerummet tilhørende Plums Gaard. Nu er der tag over hovedet og både vaske- og skyllekar, måske var der også engang en grukedel, der kunne levere det varme vand. Foto: Lise Wolf

Lirekassen indbyder til gamle lege. Pigen her ser ikke ud til, at hun har lavet andet end at gå på stylter. Foto: Lise Wolf

...men det kræver øvelse

Bro Bro Brille, har også fået en plads i historien. Foto: Lise Wolf

Øbjerggaard byder på brød fra egen ovn - og står i øvrigt også for hestevognsture gennem det gamle Assens. Søskendeparret Emma Rømer Wolff og lillebror Bertil Rømer Wolf passer boden, mens far Carsten Wolf, styrer hestevognen. Foto: Lise Wolf

Var det noget med et glas syltetøj? Foto: Lise Wolf

På havnen er der lidt stille endnu. Værftet arbejder på vanlig vis. Foto: Lise Wolf

Der er mulighed for at kigge nærmere på et af Hjemmeværnets skibe, før de gamle træskibe anløber senere på dagen. Foto: Lise Wolf

Vil du have en tur i baljen, spørger Ole Paarup-Nielsen fra Assens Amatørfiskerforening. Egentlig var bassinet tiltænkt fisk, som børn kan få lov at røre, men først på dagen ventede han og formand Invard Andresen (i midten) og Erik Andersen spændt på dagens fangst. Faktisk kniber det lidt med at få fisk på krogen eller i nettet, fortæller Ole Paarup Nielsen. Ofte får man kun en enkelt eller slet ingen fisk i garnet, selv om man lægger adskillige meter ud. Umiddelbart har han ikke en skudsikker forklaring på hvorfor Lillebælt er så fiskefattigt. Foto: Lise Wolf

Marius (siddende) på syv år og lillebror Sylvester på fire er med far og farmor til marked. De bor i Assens, så det er ikke første gang. Her giver Sylvester ordre til at affyre kanonen i Museum Vestfyns bod ved Toldbodhus. Foto: Lise Wolf