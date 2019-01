Mangel på vejledning før oversvømmelse: - Vi savner noget omsorg

Oversvømmelsen i Assens kom og gik uden de helt store skader, men Grete og Bent Rasmussen ville ønske, at Assens Kommune havde været lidt mere til stede.

Assens: Ved den gamle, gule toldbygning ved Assens Havn, er et gammelt skilt på højde med bygningens vinduer. Skiltet angiver, hvor højt vandet var, da der i 1872 var stormflod i byen. Onsdag valgte havvandet at give det et nyt skud for at slå den snart 150 år gamle rekord. Op ad eftermiddagen kunne folk, der gik ved havnen, og beboere i området se ned mod vandet, der minut for minut krøb længere op ad vejen og nærmere de huse, der ligger få meter derfra. - Det var meget stressende at sidde i sin stue og se på vandet, der bare kom nærmere og nærmere. Man håbede på det bedste, men vi havde jo ingen anelse om, hvornår vandstanden ville stoppe med at stige, siger Grete Bruun Rasmussen, der bor på Willemoesgade. Der er ikke meget at sige til, at Grete Bruun Rasmussen følte sig stresset i går. Hun og hendes mand, Bent Bruun Rasmussen, sad i samme situation for næsten præcis to år siden, da vandstanden i Assens Havn sidst steg. Det var 5. januar 2017, og dengang blev resultatet af vandets besøg, at flere rum i parrets hus lå under 8-10 cm vand.

Efter sidste oversvømmelse,der efterlod store dele af deres stue med vandskader, tyede Bent og Grete til en alternativ løsning for at sikre, at vandet ikke beskadigede deres møbler igen. Foto: Patrick Dejbjerg.

To gange på to år - Dengang blev vi overraskede. Vi har boet her i 21 år, og 2017 var første gang, sådan noget skete. Vi havde dækket hoveddøren med sandsække og var sikre på, at vandet ikke ville gå over dem, men midt om natten sprang et dæksel omme bagved, så vandet fossede ind fra den side. Det var midt om natten, strømmen var gået, og da jeg gik ned i stuen, stod jeg pludselig i vand til anklerne, siger Grete Bruun Rasmussen. Dengang løb skaderne op i mange tusinde kroner. Efter forsikringen havde været forbi og gjort deres, endte parret med at skulle betale godt 50.000 kr. af omkostningerne selv. Det var heldigvis ikke tilfældet i denne omgang. Selvom oversvømmelsen anno 2019 også kom forbi deres hus, valgte vandet heldigvis denne gang at holde sig udenfor, så tæpper og møbler indenfor kunne holde sig på den tørre side.

Hvis man ikke var meget mere end en meter høj i 1872, så skulle man ikke stå her, da stormfloden ramte Assens. Foto: Patrick Dejbjerg.

Sejler vores egen sø Men selvom parret undgik en gentagelse af 2017 og var bedre forberedte denne gang, så synes det alligevel ikke, at alt var godt. - Vi var faktisk mere urolige denne gang, fordi vi nu har set, hvor slemt det kan gå, hvis der kommer nok vand. Tankerne faldt jo konstant tilbage på for to år siden, så vi har været ret chokerede, siger Grete Bruun Rasmussen. De mener, at Assens Kommune og Beredskab Fyn har haft en alt for tilbagetrukket rolle. Kommunen skrev op til onsdag på Facebook, at man kunne fylde sandsække ved det gamle rådhus efter først-til-mølle princippet. - Jeg synes, det er for dårligt, at vi lidt skal sejle vores egen sø. Vi bliver selv bedt om at hente sandsække, og det kan vi også sagtens, men det er ikke alle, der er lige så mobile. Og jeg synes godt, at Beredskab Fyn kunne være kommet forbi husstandene hernede for at se, hvordan det står til, og om alle er velforberedte. Eller bare smide en seddel med et nødnummer. Det drejer sig jo ikke om mere end 10-20 husstande, der er de mest udsatte, siger Bent Bruun Rasmussen. Parret synes også, det er for meget forlangt, at så mange informationer nu kun er til rådighed på internettet. - Der er flere hernede, der er lidt ældre og ikke er helt fingernemme, når det kommer til internettet, så dem synes jeg godt, man kan have lidt mere i tankerne, siger Grete Bruun Rasmussen. Heldigvis skete der intet i denne omgang, men parret håber, at kommunen i fremtiden vil vise sig fra en lidt bedre forberedt side, hvis Assens igen bliver oversvømmet. - Med de klimaforandringer, der sker, så kunne jeg godt frygte, at det ikke bliver sidste gang, det sker, siger Bent Bruun Rasmussen.

Nede ved havnen så tingene torsdag atter ud, som de plejer. Foto: Patrick Dejbjerg.