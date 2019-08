Mangel på medlemmer: Jeg tror snart ikke på det mere

Haarby: - Drømmen er jo at have en velfungerende klub, hvor der også kommer en masse unge mennesker. Men jeg tror snart ikke på det mere. Sådan lyder det fra Bjarne Gadebusch, der er formand for Haarby Tennisklub. De seneste mange år er det stort set kun gået en vej med antallet af medlemmer i klubben. Nedad. Medlemstallet ligger på omkring 20, men kigger man bare få år tilbage, til 2014, var der omkring 50. Da Bjarne Gadebusch finder et gammelt ringbind frem fra skabet i klubhuset, finder han ud af, at der faktisk var omkring 120 medlemmer for små 20 år siden. Han har selv været formand i fire år. - De unge forsvinder fra klubben, når de skal have en uddannelse, men der kommer ikke nogle nye ind. Hvis vi ikke får nye medlemmer, risikerer vi jo, at klubben dør med os gamle, siger Bjarne Gadebusch.

Tennisklubber i kommunen Der er følgende syv tennisklubber i Assens Kommune:Assens Tennisklub.



Brylle Boldklub.



Ebberup Tennisklub.



Glamsbjerg Tennisklub.



Haarby Tennisklub.



Vissenbjerg Tennisklub.



Aarup Tennisklub.

Pilen peger nedad Pilen peger meget kraftigt nedad for tennisklubberne i Assens Kommune for tiden. Medlemmerne forsvinder, og det er især de unge medlemmer, der er mangel på. - Assens er vores svageste område. Måske sammen med Nordfyn. Generelt er det svært i yderområderne, hvor mange unge flytter fra, når de skal have en uddannelse, siger Kai Holm, der er formand for Fyns Tennis Union. De seneste tal fra Dansk Tennis Forbund over medlemstalsudviklingen i de danske tennisklubber, viser, at klubberne i Assens Kommune har mistet omkring 37 procent af deres medlemmer siden 2013. Det er mere end hvert tredje medlem, der har meldt sig ud af enten den ene eller den anden årsag. - Vi har næsten ingen børn og unge som medlemmer. Vi samarbejder med efterskolen, de kan bruge vores baner alle hverdage, men eleverne bliver jo ikke medlem i klubben, siger Bjarne Gadebusch.

Bjarne Gadebusch har været formand i Haarby Tennisklub i fire år. Han drømmer om en velfungerende klub med flere medlemmer. Foto: Rasmus Vestergaard

Ildsjæle skal vise vejen Men hvordan vender man sådan en krise? Spørger man formanden for Fyns Tennis Union, Kai Holm, er svaret klart. Det kræver frivillige, der lægger alle kræfter ind på at skaffe nye spillere og ikke mindst fastholde dem i klubben. - De klubber, der lykkes, har meget engagerede trænere og igangsættere. Det er det, der skal til for at fastholde medlemmerne rundt omkring i klubberne, siger han og fortsætter. - Jeg fornemmer, at der mangler ildsjæle i nogle af klubberne. Der mangler trænere. Men spørgsmålet er, hvordan vi skaffer dem. I Fyns Tennis Union har de netop gjort det klart, at yderområderne er et særligt indsatsområde. Det skal drøftes nærmere på næste møde i september, men Kai Holm fortæller, at det blandt andet indebærer hjælp fra Dansk Tennis Forbund, DTF. - De skal have hjælp fra DTF. De skal mere i gang. Vi opfordrer til, at klubberne samarbejder noget mere, især i praksis. Det kan for eksempel være en ildsjæl, der træner én klub den ene dag, og en anden klub den næste, siger Kai Holm.

Stregerne er snorlige, og det røde grus venter på at blive betrådt. Foto: Rasmus Vestergaard

Har prøvet alt - Vi har prøvet og prøvet og prøvet. Alt. Vi samarbejder med de andre klubber om at spille sammen, vi spiller indendørs om vinteren, vi har stillet trænere til rådighed for skolen, vi har arrangeret grillaftener for medlemmerne. Jeg ved snart ikke, hvad vi mere skal gøre. Vi har endda halvt kontingent for nye medlemmer, siger Bjarne Gadebusch, der samtidig drømmer om at få etableret et Assens-mesterskab mellem tennisklubberne i kommunen. Haarby Tennisklub, der blev stiftet i 1986, har også haft et samarbejde med nogle af de andre Assens-klubber, hvor de har spillet med til hinandens klubaftener. - Og det er super hyggeligt. Det er godt for fællesskabet, men det skaffer os ikke nye medlemmer. Vi stjæler jo ikke fra hinanden, siger han.

Klubhuset er blot fem år gammelt. Foto: Rasmus Vestergaard

Generel tendens, men... Det er dog ikke kun i Assens Kommune, at tennissporten har det svært. Antallet af medlemmer i Dansk Tennis Forbund har stort set kun været nedadgående siden de gyldne år omkring 1990. I 1990 havde forbundet over 118.000 medlemmer på tværs af klubberne, mens der i 2018 var lige over 58.000 medlemmer. Altså ca. halvt så mange medlemmer. Men 2018 var alligevel et positivt år. Medlemstallet tog således et skridt i den rigtige retning med 1500 flere medlemmer end året før. Det skyldes blandt andet indsatsen "Bevæg dig for livet - Tennis", der er et samarbejde med DGI. Det er især folk over 60 år, der er skyld i medlemsfremgangen.

Bjarne Gadebusch opfordrer folk til at komme og spille i Haarby Tennisklub. Døren er altid åben for nye medlemmer. Foto: Rasmus Vestergaard

Kai Holm, formand for Fyns Tennis Union. I FTU vil man drøfte, hvordan man kan hjælpe klubberne i yderkommunerne. Arkivfoto: Michael Bager