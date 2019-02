Mand overfaldet på torvet - kniv og bat fundet på stedet

(opdateret 18.25)

Assens: Tirsdag sidst på eftermiddagen er politiet talstærkt til stede på Østergade i Assens ved Torvet.

Her har der nemlig været et sammenstød mellem flere personer, og mindst en af dem er kommet til skade. På trappen foran Café Banken er der spor af blod, og på jorden ligger der en kniv, en skruetrækker og et bat.

Det var på pladsen foran Banken, at overfaldet skete.

Fyns Politi er til stede foran Banken og Vinspecialisten, hvor der nu også er spærret af, fortæller Fyens.dk's udsendte fra torvet. Fire betjente er på stedet sammen med en indsatsleder. Betjentene søger med lommelygter efter spor på stedet.

Det er endnu uvist, hvad der præcis skete, men vidner har fortalt til fyens.dk, at det startede med, at en bilist speedede op og med vilje kørte ind i en modkørende bil, da de kørte på Østergade. Derefter skal flere personer være steget ud af begge biler, og mindst en mand være blevet overfaldet.

Bagefter kørte bilerne væk i høj fart, inden politiet nåede frem.

fyens.dk følger sagen.