Mand kørte i grøften

Haarby: En 30-årig mand fra Odense endte natten til mandag ved 02-tiden i grøften med sin bil.

Han kørte ad Skallebjergvej i sydøstlig retning og skulle i t-krydset Skallebjergvej/Odensevej foretage et højresving ind på Odensevej i sydvestlig retning. Men af ukendte årsager kom han ifølge politiet til at køre lige ud i t-krydset med cirka 40 km/t, hvorved han kom til at køre ned i en tre meter dyb grøft og endte på en jordmark. Det kan man læse på politiets døgnrapport. Der sket ingen personskade./MAKL