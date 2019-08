Mand forsøgte at røve tankstation

Vissenbjerg: En 21-årig mand fra Odense forsøgte natten mellem fredag og lørdag at stjæle skrabelodder og energidrik fra en tankstation på Fynske Motorvej.

Det fremgår af Fyns Politis elektroniske døgnrapport.

Manden blev dog opdaget, da han forsøgte at stjæle skrabelodderne. Da han efterfølgende gik ud af butikken, tog han en kasse energidrik med sig uden at betale. En kunde, en 71-årig mand, fulgte efter ham og opfordrede ham til at stille kassen fra sig, men det fik sigtede til at kaste med energidrikkene, hvorefter han også trak en foldekniv op af lommen, som han truede med.

Sigtede blev anholdt på stedet kort efter, da han ventede på en taxa. Han er siden blevet afhørt af politiet og efterfølgende løsladt.