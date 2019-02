Magten i byrådet. Vi alene vide

I Fyens Stiftstidende har man kunnet læse om dårlig stemning i Odense Byråd, der blev kaldt en "koldkrigstilstand".

Sådan er det dog ikke i Assens. For i Assens er det snarere et åbent blodbad.

De fire magthavende partier, SF, V, C og B, praktiserer hvad SF (flankeret af de øvrige tre partier) selv udskreg som "magtmisbrug" og "flertalsdiktatur" i valgkampen i 2017.

Tales der fra ikke-forligspartierne, lyttes der ganske enkelt ikke. Det er nemlig ikke nødvendigt. De fire forligspartier kan gøre, og gør, præcis som de selv vil. Vi andre er nemlig ganske overflødige. Så hvorfor lytte til os andre, og hvorfor gide at indgå i dialog og samarbejde?

Det gider V, C, SF og B så heller ikke. Det er der vist ingen chance for, at de kommer til.

Men blodet flyder i byrådssalen og hos borgerne ude i kommunen, der betaler for de fire partiers diktatur og menneskesyn - økonomi over mennesker.

Man skal tale op, hvad der kan tales op.

Men hvad samarbejdet omkring budgettet angår er der intet at tale op, for samarbejde findes nemlig slet ikke.