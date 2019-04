Helnæs: Hidtil har 1500 unge hvert år været på Arla Fondens madlejrskole på Fyn, hvor de har lavet mad og lært om sunde madvaner. Men snart fordobles antallet af unge, der årligt kan deltage, for nu kopieres det fynske koncept til Højer i Sønderjylland.

Der er allerede nu åbent for ansøgninger til at komme på madlejr, deadline er 1. maj.

- Der er kommet mange ansøgninger, så vi glæder os over, at vi i år har flere pladser, så endnu flere klasser får mulighed for at komme af sted, siger Sanne Vinther, direktør i Arla Fonden, der står bag de to madlejrskoler, i en pressemeddelelse.

Madlejren på Fyn startede i 2014, mens det i 2019 bliver første gang den finder sted i Højer.

- I alle år hidtil har vi måtte afvise lige så mange skoleklasser, som vi har sagt ja til, så det bliver en kæmpe glæde at kunne modtage mange flere børn og unge, siger Sanne Vinther.

Når Madlejr 2 er åbnet, vil 3000 danske unge kunne komme på en uges madlejrskole hvert år.