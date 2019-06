Madlejr vækker børns nysgerrighed på femte år

- Det er lige som hos os mennesker. Høns har mange led, så det gælder om at finde et led, når man skal partere den. Men kan ikke bare skære i knoglerne, forklarer hun, mens hun med en kniv frigør vingen fra kroppen.

Ansvar

Højbo Friskole er sammen med Frejaskolen sidste hold, der i dette skoleår er på lejrskole på Arla Madlejr i den tidligere højskole på Helnæs.

Dermed lukker de for den femte sæson på skolen, der 35 uger om året har to skoleklasser ad gangen på lejrskole.

Og madlejren har en vigtig funktion i at lære børn om mad, sundhed og bæredygtighed, mener Sanne Vinther, der er direktør for Arla Fonden.

- Undersøgelser viser, at kun syv procent af børnene er med til at lave mad. Samtidig er der mange skoler, hvor hjemkundskabsundervisningen har trange kår, og i vores moderne travle hverdag har vi forældre ikke altid tid til at inddrage børnene i madlavningen.

- Men vi kan se, at børnenes lyst til at lave mad blomstrer i løbet af ugen, og at de vokser med ansvaret. Det er eleverne, der er den. Der er ingen andre, der laver maden for dem, siger Sanne Vinther.