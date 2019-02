Madlavning førte til brand: 34-årig er sigtet for brud på beredskabsloven

Aarup: En 34-årig mand fra Aarup er onsdag eftermiddag blevet sigtet for brud på beredskabsloven §71. Den går på, at man ikke har udvist forsigtighed med brandfarlige ting, eller at man har benyttet et anlæg - eksempelvis maskinanlæg - der kan fremkalde brand, selvom anlægget ikke er i forsvarlig stand.

Den 34-årige blev sigtet, fordi der opstod brand i hans hjem på Kirsebærhaven som følge af madlavning. Det fortæller Fyns Politis vagtchef.

- Han havde sat mad over, som han ikke har været opmærksom på. Og det har ført til branden. Nærmere kan jeg ikke komme det, siger Lars Thede.

Det var Beredskab Fyn, der var først på stedet efter, at husets beboer selv havde anmeldt branden klokken 16.08. Da beredskabet kom frem, var der flammer, men de fik det forholdsvist hurtigt under kontrol. Det beretter vagtchefen.

- Da vi ankom, var det slukket. Men der er sket skade i køkkenet, siger Lars Thede.

Der var ingen personer, der kom til skade.