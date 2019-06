Lokaldebat: Vilja Lange skriver (4.6.), at man ikke skal være tilfreds med, at der kommer et kyst- & lystfiskerformidlingscenter til Assens Kommune. Det tillader vi os nu alligevel at være.

Det er ikke uden en vis indsats, det lykkedes at få dette center skaffet her til vores nærområde. Statslige investeringer i provinsen i form af et nationalt center, der skal opføres og drives for midler fra stat og fonde, kan vi ikke være utilfredse med. Det siger sig selv, at man ikke driver nationale formidlingscentre for kommunale midler.

Men tænk, Vilja, hvis vi via fonde og andre eksterne donorer kan geare statens midler op, så vi kan få et enestående center op at stå, som kan sammenlignes med andre flotte faciliteter i Danmark.

Tænk, hvis vi kan få en flot og nænsom arkitektur til at spille sammen med omgivelserne og få interesserede besøgende til vores område.

Tænk, hvis det gør, som faciliteter så mange andre steder gør, smitter positivt af på lokal sydvestfynsk turisme, handel, overnatning, restauranter, m.m.

Det er med at kende sin besøgelsestid og bruge chancerne, når de er der. Der er god økonomi i oplevelsesturisme - hvorfor ikke lade det smitte af på os?