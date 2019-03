Lystfiskercenter. Overgreb på naturen

I turismens hellige navn er Assens Kommune med staten som bagmand i gang med et overgreb mod den vestfynske natur: et lystfiskercenter ved Agernæs Havn.

Havnen ligger i et særpræget, åbent og ubeskyttet område, men føjer sig med sine ydmyge aktiviteter nydeligt ind i kystlandskabet uden at volde større fortræd. Et lystfiskercenter vil betyde nybyggeri, bustrafik, anlæg af parkeringspladser, overnatningsmulighed for teltliggere, shelter-brugere, campingvogne og autocampere samt masser af motorbådssejlads.

Den nuværende fredelige, trafiksvage lokalitet vil udvikle sig til et turisthelvede.

Hvad siger kommunens borgere i almindelighed og beboerne i Brydegård, Brunshuse og på Helnæs i særdeleshed til planen? Hvad siger de ellers så aktive, lokale medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, DN? Hvad er der blevet af kommunens erklærede målsætning om borgerinddragelse og samskabelse?

Placeringen er bestemt på et par lukkede udvalgsmøder, men det er ikke for sent at bede byrødderne tænke sig om en ekstra gang. Mulighederne for at placere centret i Assens købstad er oplagte. Det røde pakhus på molen råber på aktiviteter. Det samme gælder de tomme restaurant-bygninger på Assens Marina, og hele infrastrukturen samt alle turistfaciliteter er i forvejen til stede.