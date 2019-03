Lystfiskercenter. Læg det ved Assens Havn

Jeg kan læse i avisen, man vil placere et kommende lystfiskercenter ved Gl. Agernæs Havn. Det er jeg ikke tilfreds med. Området ved Gl. Agernæs havn er et meget smukt, åbent og naturskønt område, som, tror jeg, alle bemærker, når de er på vej til Helnæs. Et byggeri ved Gl. Agernæs Havn vil helt sikkert ødelægge denne naturoplevelse, uanset hvor meget man vil prøve at undgå det.

Gl. Agernæs havn ligger i strandbeskyttelsesområdet. Loven om strandbeskyttelse er bl.a. indført for at sikre, at selv den mindst bemidlede familie kan tage på en tur langs stranden uden at mødes af skilte som 'adgang forbudt', 'privat' eller forhindringer, som hindrer færdsel på stranden, men selvfølgelig også for at bevare den åbne strand, som er et uvurderligt gode for os og for alle turister, som mange gange kommer netop for at få en uspoleret strandoplevelse. Der kan sikkert søges og måske også fås en dispensation, men det berettiger dette byggeri efter min mening slet ikke til. Der er jo ingen speciel grund overhovedet til at lægge centret netop der.

Nej, læg centret ved Helnæs by, der kan sikkert findes en god byggegrund til dette formål. Eller allerhelst: Læg centret ved Assens Havn. Der er så mange som gerne vil gøre noget for Assens bys fremtid. En placering der vil skabe liv og vækst for byen, og den halvtomme havn vil kunne få nyt liv. Jeg tror bestemt, man ved lidt arbejde godt kan finde en god placering for dette byggeri, vi er heldige at få penge til. (forkortet af red.)