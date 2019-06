Lystfiskercenter. En enestående natur trampes ned

Lokaldebat: Ved beboerforeningens møde på Dreslette Skole om det nationale center for kyst- og lystfiskerturisme tegnede sig for mig, som bor ved naturengen Feddet, en horribel vision. Plan- og kulturchef Peter Nielsen, Assens Kommune, skitserede mammutprojektet til 60 millioner. Vi kan regne med ekstra 20.000-50.000 besøgende om året, men der kom ingen svar angående det støjhelvede, vi beboere bliver udsat for.

Allerede nu er det en plage at nyde sin have i weekenden, når biler bruser frem og tilbage til Helnæs. Hvordan bliver det, når også busser læsser horder af oplevelseslystne gæster af foran centret, der skal placeres ved Avernæs Havn?

Hvilken ekstra belastning udsættes den sårbare natur for, når folk tramper rundt på strandvegetationen? Allerede nu oplever vi skader på grund af ubetænksomme lystfiskere og folk, som kører over strandkål og mandstro for slet ikke at tale om, at fuglelivet og dets rugemuligheder allerede er presset.

For at få penge i kommunekassen er man altså parat til at likvidere natur med unikke planter som plettet kongepen (kun et eksemplar eksisterer endnu på Feddet) og et specielt havnemiljø.

Det diktat, som kommunens politikere udsætter os for, er skændigt. Peter Nielsen fabulerede om, at vi også skulle have gavn af projektet, men det blev ikke konkretiseret hvordan. Jeg ser bare igen, at en "Fun"-kultur tramper et stykke enestående natur ned.

Centret må placeres ved Assens Havn, hvor både faciliteter og infrastruktur er til stede. Det vil tilmed være en meget billigere løsning.