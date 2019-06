Lystfiskercenter. Det skal da ligge i Assens

Efter læsning af mandagens udgave af Fyens Stiftstidende randt talemåden "Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt" mig i hu.

Talemåder og ordsprog er gennem alle tider skabt gennem kreativt tænkende menneskers virke.

Avisen opfordrer dens læsere til at indsende forslag til, hvad et måske "kommende center for kyst- og lystfiskerturisme" ved - formentlig - Agernæs Havn skal hedde.

Fokus er derved alene rettet mod en placering af centeret ved Agernæs Havn, selv om der er indlysende andre muligheder.

Forhold, der taler for, at centeret ikke bør placeres ved Agernæs Havn:

Assens Kommune har intet behov for specielt at promovere området omkring Agernæs Havn.

Et omfattende nybyggeri og uforudsigelig trafik ved havnen vil påvirke områdets unikke natur.

De veldrevne hoteller i området Sinatur Gl. Avernæs og Gl. Brydegaard bør ikke bringes i en konkurrencesituation med et hotel drevet af Assens Kommune.

Forhold, der taler for at placere centeret på Nordre Havnevej i Assens:

Der er fortrinlige fiskemuligheder langs Lillebælts ydre kyst i hele Assens Kommune.

Assens by har et eklatant behov for at blive promoveret, og byen mangler hotelkapacitet.

Marcussens Hotel vil fortsat gerne købe kommunens lagerhaller på Nordre Havnevej.

Kornfirmaet DLG har erkendt, at dets placering på Nordre Havnevej ikke længere er relevant.

Alle igangværende planer om at udvikle Assens by ved at udnytte dens placering mod Lillebælt tilsiger en ændring af havnemiljøet, og centeret kan være nøglen til at få opfyldt ønsket om at åbne byen mod Lillebælt.

En vision for Assens Havns potentialer, som umiddelbart tilsiger Nordre Havnevej som et oplagt sted for centerets placering, er for længst udarbejdet og fremsendt til Assens Kommune.