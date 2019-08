Lyseblå kæmper fra konkursramt rederi ligger i Assens Havn

- De er ved at blive gjort klar til et eventuelt salg, og er, hvad man kalder, varmt oplagt. Det vil sige, at hovedmotoren holdes i gang, så skibene kan komme hurtigt videre. Hvis man oplægger et skib med motoren slukket, kan den gå til, forklarer han.

Assens: Kommer du forbi Assens Havn, kan du ikke undgå at se tre lyseblå kæmper, som ligger fortøjet mellem Nordkajen og Midtermolen.

Rederiet Blue Star Line, som har base i Faaborg, gik konkurs i juli 2019.Blue Star Line blev opstartet af direktør Tom Hald i 2003. I løbet af rederiets 16 år, opbyggede han en flåde på otte skibe.Tom Hald har tidligere udtalt i Fyens Stiftstidende, at konkursen skyldes en generel afmatning i offshore-branchen og helt specifikt annulleringen af to charteraftaler

Kan flytte olierigger

De to kæmpeskibe er ankerhåndteringsskibe, som bruges, når en borerig - et flydende boretårn - skal flyttes. En borerig er forankret i havbunden, og når boreriggen og dermed ankrene skal flyttes, bruges de store skibe til at trække og fastholde dem.

'Blue Aries' kan ifølge Blue Star Lines hjemmeside trække en vægt på to gange 250 ton og fastholde det dobbelte.

'Blue Alfa' kan trække 260 ton og fastholde 400 ton.

Skibene ankom til Assens Havn henholdsvis 13., 17. og 29. juli. Assens Havn får lejeindtægter for havnepladserne og betaling for den strøm, skibene bruger via en landstrømstilkobling, oplyser Ole Knudsen.