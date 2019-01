Det er lysdesigneren Mikkel West fra lyskunstnergruppen Syntaks, som skal lave lysfestivalen i haveparken på Erholm Gods. Her forklarer han, hvad publikum kan forvente at opleve under festivalen 4.-10. maj. Syntaks har et værksted på havnen i Odense og har bl.a. lavet lysinstallationer på Tinderbox.