Lukning af daghjem: Frygter flere ensomme

Assens Ældreråd frygter, at lukningen af de fire daghjem i Assens Kommune vil resultere i flere ensomme ældre, og at det i sidste ende vil betyde, at flere af kommunens ældre borgere kommer til at dø for tidligt.

Når Assens Kommune lukker de fire daghjem fra 1. januar 2019, vil der komme flere ensomme ældre.

Det er i hvert fald det, Anne-Marie Gejel, formand for Assens Ældreråd, frygter.

- Ældrerådet er bekymret for, at alt for mange ældre vil sidde og være ensomme og ikke komme ud og få et indhold i dagligdagen, som gør, at livet er godt at leve. Vi frygter, at de vil miste livsmodet, siger hun.

Lukningen af daghjemmene gør, at de ældre, der har gjort brug af tilbuddet på grund af ensomhed eller et ønske om at få flere sociale relationer, ikke længere har et tilsvarende tilbud. Det er kun de ældre, der er visiteret til aflastning for ægtefællen, der kan fortsætte i lignende tilbud.

- Daghjemmene er jo også blevet brugt af ældre, der har haft brug for at komme ud og være sammen med andre. Og lukningen af daghjemmene betyder jo ikke, at de ikke længere har det behov.

- Det betyder mere ensomhed, og det er jo ellers det, man forsøger at forebygge. Men her gør man det modsatte, fordi de (ældre, red.) bliver overladt til sig selv, siger Anne-Marie Gejel.