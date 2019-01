Lukning af bosteder: Beboerne har haft deres egen stemme

Charlotte Kjær, formand for udvalget Social og Sundhed i Assens Kommune, kalder besparelsen i hendes udvalg for "en barsk situation" og for "en barsk proces, der har været i gang for de berørte beboere" på to bosteder i kommunen. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

I september besluttede byrådet i Assens Kommune at lukke de to bosteder Bryggervangen og Møller Eriksensvej for at spare to en halv million om året. Lukningsprocessen er i fuld gang, og beboerne er i gang med at få nye hjem.

Assens: 17 mennesker skal have et nyt hjem, når Assens Kommunes bosteder Bryggervangen i Glamsbjerg og Møller Eriksensvej i Tommerup skal lukkes i løbet af foråret 2019. Arbejdet med lukningsprocessen og med at finde nye hjem til de berørte beboere er allerede godt i gang. I uge 39 blev borgerne informeret om lukningen af bostederne, og i uge 42-45 har der været individuelle revisiteringsmøder. Ifølge Charlotte Kjær, der er formand for udvalget Social og Sundhed, hvor besparelsen har sine rødder, har processen ikke været nem. - Det er en barsk situation, og det er en barsk proces, der har været i gang for de berørte beboere. - Men der har været arbejdet målrettet med inddragelse af beboerne for at finde de bedst mulige løsninger, siger formanden. Derfor har beboerne på Bryggervangen og Møller Eriksensvej selv haft en stor stemme, når det er kommet til at finde et nyt hjem i samarbejde med Assens Kommune. - Der har været arbejdet på at finde ud af, hvad ønskescenariet har været for den enkelte beboer, så kommunen kunne få et indtryk af, hvor beboerne kunne forestille sig at bo i fremtiden. - Det har gjort, at der er fundet løsninger, hvor alle beboere har fået opfyldt deres ønsker til en fremtidig boform, siger Charlotte Kjær.

Bryggervangen og Møller Eriksensvej Byrådet i Assens Kommune besluttede i september at lukke bostederne Bryggervangen i Glamsbjerg og Møller Eriksensvej i Tommerup som en del af genopretning- og reduktionsopgaven i udvalget Social og Sundhed.På den måde sparer kommunen to en halv million om året.



Ifølge Assens Kommunes egne beregninger vil det betyde en reduktion af 6,25 fuldtidsstillinger.



På Møller Eriksensvej bor der 11 beboere, mens der på Bryggervangen bor seks.

Flere muligheder Charlotte Kjær kan ikke fortælle, hvordan de enkelte beboere har valgt at bo i fremtiden, da det er personsager. Hun kan dog fortælle, at det har været meget forskelligt, hvad beboerne er blevet tilbudt, og hvad de har valgt, da der er taget udgangspunkt i den enkelte. - Nogle har haft mulighed for at flytte i egen lejlighed med en anden støtte, andre har fået tilbudt at flytte i et nyt botilbud, mens den tredje løsning har været at blive boende i lejligheden. - Men det har kun været en mulighed at blive boende i lejligheden, hvis deres behov kan løses på anden vis i dag, fordi tilbuddet ændrer sig, siger Charlotte Kjær. Beboerne på Møller Eriksensvej og Bryggervangen bor alle i egne lejligheder og betaler husleje, hvor der til lejlighederne har været tilknyttet et fast personale i et fast tidsrum. Dette ændrer sig, så man går fra det faste personale til det, der kaldes 85-støtte, som er støtte i eget hjem. De berørte beboere har ikke udgifter i forbindelse med de kommende flytninger, fortæller Charlotte Kjær. - Vi har kunnet hjælpe ekstraordinært og ud fra den tese, at flytningen skal være udgiftsneutral for beboerne. - Derfor støtter vi dem med dobbelt husleje og indskud, hvis der er behov for det, siger hun.