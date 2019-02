Lukket: Slut med bilsyn i Tommerup

Tommerup: Applus Bilsyn lukker nu synshallen i Tommerup efter 22 år på Ellehaven. Kunderne bliver fremover sendt til Aarup, hvor Applus synshal får topkarakter for sin kundeservice.

- Siden åbningen har vi haft et fantastisk forhold til kunderne i Tommerup og været rigtig glade for at betjene dem. Dog har det på det seneste været svært at fastholde en fornuftig rentabilitet, og set i det lys vælger vi nu at lukke Tommerupsynshallen, siger administrerende direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Synshallen i Aarup har den højeste score inden for kundeservice blandt Applus Bilsyns 149 synshaller.

