Lokation udpeget: Storstilet lystfiskercenter i Agernæs Havn

Agernæs: Der har været snakket frem og tilbage i månedsvis, men nu er Assens Kommune klar med et forslag til, hvor det storstilede og finanslovsstøttede lystfiskercenter skal placeres.

Og valget er faldet på Agernæs Havn.

Det er i hvert fald det forslag, som Miljø-, Teknik og Planudvalget og Beskæftigelse-, Erhverv- og Kulturudvalget skal diskutere på mandag.

Agernæs Havn er ejet af Assens Kommune, der mener, at havnen er optimal af flere årsager.

- I nærområdet er der turismeerhverv som hoteller og campingpladser, der kan fungere som base for de besøgende til det nye center. Og set med kulturhistoriske briller passer placeringen ved den tidligere udskibningshavn også godt til centerets tema, siger Finn Brunse (S), formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, i en pressemeddelelse fra Assens Kommune.

Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan, mener, at det er vigtigt, at lystfiskercentret ligger et sted, hvor infrastrukturen kan klare besøg fra mange gæster.

- Derfor synes jeg personligt, at placeringen ved Agernæs Havn virker som en god placering. Her er jo i forvejen en havn med daglig færdsel, parkerede biler og både, siger han i pressemeddelelsen.

På finansloven, der blev vedtaget i 2017, blev der sat 32 millioner kroner af til at etablere et nationalt lystfiskercenter i Assens Kommune. Siden da har kommunen arbejdet med at finde et passende sted til det langs Helnæs Bugten.