Lokalråd støtter solceller

Ebberup Lokalråd ser gerne, at Better Energi etablerer en solcellepark 1,5 kilometer nord for Ebberup. Planlægger udflugt til Thy.

Ebberup: - Vi bor 1500 mennesker i Ebberup, og det er altså ikke alle, der er imod solcelleparken. Sådan siger Jacob Medici, formand for Ebberup Lokalråd. Han bebuder, at også lokalrådet vil indsende et høringssvar til Better Energis projekt halvanden kilometer nord for Ebberup, hvor energifirmaet vil rejse en 69 hektar stor solcellepark mellem Odensevej og Ravnekærvej, og at det bliver positivt.

Han fortæller, at heller ikke lokalrådet var inviteret til orienteringsmødet, som Better Energy holdt i Ebberuphallen under forhøringen. Et møde som flere naboer har undret sig over ikke at være blevet inviteret til. Lokalrådet var også forhindret i at deltage i borgermødet, som Assens Kommune inviterede til tidligere på måneden. Derfor har rådet selv henvendt sig og haft et møde med energifirmaet for at høre nærmere om projektet.