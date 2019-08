Tommerup St.: Et syv hektar stort område øst for Tommerup Stationsby kan blive et attraktivt rekreativt samlingssted for lokalområdet. Udgangspunktet er, at Assens Forsyning som en del af en omfattende regnvandsplan for Tommerup St. vil etablere tre regnvandssøer på området, som i perioder med meget regn vil fremstå som en stor sø. Projektet har fået arbejdstitlen Tallerupsøerne.

Ideerne til området er mange. De er fremkommet i et samarbejde mellem Assens Kommune, Assens Forsyning, Tommeruppernes Lokalråd og interesserede borgere fra lokalområdet. Dels på en workshop, dels ved et besøg ved regnvandsprojektet i Tommerup, der nærmer sig sin afslutning med regnvandssøer og genåbnet vandløb.

Det har resulteret i en visualisering af projektet, som det kunne komme til at se ud med løbestier, bakkelandskab, legeplads, fitnesszone, amfiteater m.m.

Før det kan realiseres, skal det dog finansieres. Assens Forsyning, der ejer arealet, må kun bruge penge relateret til kloaksystemet, og på Assens Kommunes budget er der p.t. ikke sat penge af, så det vil være lokalrådet, der skal i gang med at søge fonde.

- Noget af det, vi har talt meget om er, at der er meget jord i området, som skal flyttes. Når det flyttes, kan man lige så godt bruge det til at bearbejde landskabet med, så det kommer til at være, som borgere og lokalråd gerne vil have det. Det vil også være billigere for forsyningen, end at køre det væk, siger Katrine Juul Larsen, biolog i Assens Kommune.