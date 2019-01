Jordløse: Fredag 1. februar kl. 16 er der møde i Lokalrådet for Jordløse sogn.

Man skal blandt andet konstituere det nye lokalråd og høre om stiprojektet. Der er nyt fra beboerforeningen, fra skolen og fra Vores stemmer og Kommunens Visionsplan 2030.

Deltagerne vil få gennemgået et referat fra dialogmødet for at finde ud af, om der er hængepartier, der skal følges op på.Lokalrådsmødet ventes afsluttet kl. 18.30. Så er der lidt mad og hyggesnak bagefter for dem, der har tid. /EXP