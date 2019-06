Lige som de i Rørup troede, at nu kom cykelstien, de havde ventet på i årtier, lægges der nu op til, at den skubbes til ny prioritering næste år.

- Det er vi rigtig kede af. Men vi er jo heller ikke uvidende om, at kommunen har en slunken pengetank. Vi har da haft forhåbninger om, at det blev sat i gang i år, men vi er heller ikke uansvarlige. Hvis det er det, der skal til, så er det sådan, erkender hun.

- At vi skal ind at pille ved anlægsbudgettet viser, hvor alvorlig situationen er. Det er jo det, kommunen skal udvikles af, bemærker Poul Poulsen (R).

Rørup: En cykelsti mellem Rørup og Aarup har stået på ønskelisten i Rørup i 40 år - og især siden Rørupskolen lukkede i 2003. I år så det ud til at blive til noget. Et enigt Miljø-, Teknik- og Planudvalg gav den sidste år førsteprioritet blandt andre stiprojekter . Første etape skulle sættes i gang, stregerne til et forløb hen over markerne inde bag Erholmvej var tegnet. Nu ser det imidlertid ud til, at projektet udskydes. På et ekstraordinært møde onsdag forud for byrådsmødet skal Økonomiudvalget tage stilling til et oplæg fra administrationen om anlægsprojekter, der kan skubbes til næste år. Årsagen er den alvorlige økonomiske situation i kommunen.

Farlige veje

Hun kalder det direkte farligt at cykle til Aarup via Erholmvej, og alternativet - at køre over Assenbølle - hvor der er meget tung trafik, mener hun ikke er bedre. Derfor er cykelstien et behov både hos de lokale og for cykelturismens skyld, mener hun.

Inge Bünning sætter sin lid til, at der kun bliver tale om en udsættelse. Ganske vist er der lagt op til, at cykelstien skal indgå i en ny prioritering næste år, men hun henholder sig til, at seks mio. statskroner, der er bevilget til andre stiprojekter, som Assens Kommune netop har bedt om at få overført til Aarup-Rørup-stien, ikke kan bruges til andet end cykelstier.

- Vi ved også, der kommer et nyt servicecenter ved motorvejen, det bestyrker os i troen på, at vi får udstykket til boliger på trekanten (området som afgrænses af Skolevej, Gl. Hovedvej og Bogensevej red.), og ud fra den betragtning, skal vi have en cykelsti, siger hun.