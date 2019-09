Lokalråd og foreninger i samarbejde: Vil være kommunens sundeste by

Aarup Lokalråd og byens foreningsliv er gået sammen om at gøre Aarup til en sundere by. Ambitionsniveauet er højt, og fredag i sidste uge blev sundhedsbudskabet spredt på gaden til Open by Night i Aarup.

Aarup: - Vi er en by, der vil hinanden.

Sådan siger Kurt Nielsen, der er en del af projektet "Sund i Aarup". Fredag i sidste uge var de på gaden til Open by Night i Aarup, og de var ikke de eneste. Hele Bredgade var fyldt med liv. Der blev danset, spillet håndbold, badminton og dyrket jumping fitness. Sundheden var i fokus.

"Sund i Aarup" er et lokalt initiativ, som byens lokalråd og foreningsliv står bag. Målet er, at gøre Aarup til en sundere by. Faktisk skal det være den sundeste by i Assens Kommune.

- Det handler i høj grad om mental sundhed. Alle borgere i byen skal være en aktiv del af samfundet. De skal være en del af fællesskabet i stedet for at sidde alene derhjemme, siger Kurt Nielsen.

Projektet havde sit udspring i byens løbeklub og tog udgangspunkt i spørgsmålet "Hvordan får vi fat i dem, der ikke melder sig selv". Et spørgsmål, der siden har bredt sig til flere foreninger og Aarups lokalråd og nu danner rammen om hele projektet "Sund i Aarup".

- Alle skal kunne være med. Det er vigtigt for os. På den måde er vi også godt i tråd med kommunens vision for 2030, om at man skaber det gode liv sammen med andre.

- Vi opfordrer til, at man tager sin nabo med. Vi arrangerer blandt andet gå- og løbeture i skoven, og vi har også et kommende arrangement med Lindy Aldahl fra programmet "Rigtige Mænd", siger Kurt Nielsen.