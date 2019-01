Lokalråd giver samarbejde og liv i byerne

Tre år med lokalråd i Assens Kommune har sat fokus på udvikling i lokalområderne. Lokalrådene opleves som et positivt tiltag, men ikke alle steder er det lige let at skabe engagement.

- Vi har sat en masse projekter i gang. Vi har for eksempel et projekt med nogle mindre boliger, som en gruppe før har arbejdet med i seks-syv år. Vi har været gode til at samarbejde, se løsninger og få fat i de rigtige folk, der kunne hjælpe med at føre det videre.

Også i Ebberup har lokalrådet, der blev dannet for et år år siden, været et boost for lokalsamfundet, mener formand Jacob Medici.

Rikke Schultz oplever, at landsbyen har fået flere aktive mennesker af at få et lokalråd.

- Vi har fået et mere tværgående samarbejde mellem foreningerne. Det er blevet mere flydende, tidligere var foreningerne mere lukkedet om sig selv, siger formand for Jordløse Lokalråd, Rikke Schultz.

Der er sat ting i gang, siden lokalrådene blev dannet for mellem tre og bare et halvt år siden, og endnu større ting er i støbeskeen. En rundringning til flere af de 14 lokalråd i Assens Kommune giver først og fremmest et billede af, at det overvejende har været positivt med det lokale talerør. Men der er også udfordringer.

Synlighed er vigtig

Da Vissenbjerg Lokalråd i oktober bød på indvielse af stien rundt om Møllesøen i Vissenbjerg, deltog rigtig mange mennesker.

Lige præcis sådan et konkret projekt savner Martin Winther-Gaasvig, formand for Tommeruppernes Lokalråd, at kunne præsentere lokalområdet for. Han savner opbakning til og interesse for rådets arbejdet og mener, at et synligt resultat af det ville gavne.

Generelt er han dog positiv over for lokalrådstanken.

- Vi havde ikke andet end handelsstandsforeningerne før, så det har været en mangelvare. Det har været godt med et lokalråd, så vi kunne sætte en overordnet plan for, hvad vi vil med byerne, siger Martin Winther-Gaasvig.

Tommeruppernes Lokalråd har også betydet, at de to byer er begyndt at se sig selv som et lokalområde.

- Lokalråd er fint, men vi blev også bare etableret og skulle så klare det derfra. Vi skal selv finde penge, og det tager mange ressourcer, det er jo frivilligt arbejde, siger Martin Winther-Gaasvig. Tommeruppernes

Lokalråd har været med siden november 2015. Formanden kalder erfaringerne positive så vidt, men synes ikke, det er let.

- Den lokale interesse er dalet gevaldigt. Der er meget frivilligt arbejde i vores område, og mange vælger at gøre en indsats i deres børns sportsforening i stedet for. Det arbejde, vi har lavet, er ikke synligt for folk. De ser ikke vores høringssvar. Vi kunne godt have tænkt os en startkapital på 100.000-200.000 kroner, som kunne have givet synlighed.

Han nævner, at lokalrådet også har haft del i klimaprojektet, der lige nu udføres i Tommerup, og har stået som medansøger om økonomisk støtte, men det opfattes lokalt som kommunens projekt.