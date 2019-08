Lokalråd: Luftvarme-anlæg vil ikke trække folk til Tommerup

Et varmepumpeanlæg op og ned ad et rekreativt område - nej tak, siger Tommeruppernes Lokalråd. Men det er den bedste og billigste placering, fastholder Tommerup St. Varmeforsyning, der vil etablere anlægget for at sænke varmeprisen og samtidig spare på CO2-udslippet.

Tommerup St.: Det er ikke faldet i god jord hos Tommeruppernes Lokalråd, at Tommerup St. Varmeforsyning ønsker at placere et nyt luftvarmeanlæg på samme område som tre regnvandssøer, der som led i en regnvandsplan for byen skal etableres øst for Tommerup Stationsby. Planen var nemlig også at gøre området med søerne til et attraktivt og rekreativt samlingssted for lokalområdet, og det går dårligt i tråd med et varmepumpeanlæg, anfører lokalrådet i forbindelse med forhøringen vedrørende lokalplan og kommuneplantillæg.

Muligheden for at promovere stationsbyen som et attraktivt sted at bo over for de mange tusinde togrejsende, der passerer hver dag, vil bortfalde, anlægget kommer til at ligge midt i et rekreativt naturområde og i et område planlagt for byudvikling. Det vil desuden medføre støjgener for de omkringboende og dem, der opholder sig i det rekreative område, lyder lokalrådets argumenter mod den tænkte placering.

- Når vi kigger på vores lokalsamfund, så er det af de steder, man ser nogle værdier, når man passerer med tog. Der er præcis en lille åbning hvor man kigger ud over marker. Det lille hul vil blive lukket med et teknisk anlæg, der ikke er specielt kønt at kigge på, siger Martin Winther-Gaasvig, formand for Tommeruppernes Lokalråd.

Men det fylder jo ikke meget på et syv hektar stort område, er det så så slemt?

- Det er fire meter højt. Vi har som sådan ikke noget imod anlægget, mener måske bare, det er placeret skidt der. Selvfølgelig kan man gøre mange ting, men vores første prioritet er at placere det et andet sted i stedet for her lige midt i det hele. Står man i den anden ende af området, vil man kigge lige op på det. Det vil genere i et flot, rekreativt naturområde, mener Martin Winther-Gaasvig.

- Tæller de økonomiske argumenter som billigere varme ikke?

- Jo penge har også noget at sige. Fjernvarmeselskabet har lavet en samfundsøkonomisk beregning, det tager nogle tal med, men der er nok også tal, det ikke tager med. Hvis det for eksempel tog vores tiltrækningsevne med, ville det nok se helt anderledes ud. De kan få det resultat, de gerne vil have, ud fra deres beregninger. Man bliver nødt til at tænke på helheden og lokalsamfundet, og hvordan det passer ind her. Vi snakker om herlighedsværdier. Hvis beslutningen bliver, at det skal stå der, må vi finde ud af, hvordan det kommer til at tage sig bedst ud. Det skal vi nok arbejde med også, men som hovedpunkt synes jeg, man skal arbejde på en anden placering.

Tallerupparkens Grundejerforening har også indsendt høringssvar og bruger nogenlunde samme argumenter.