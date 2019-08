Lokalråd: Aktive Ældre fortjener prisen

Aarup: Skal nogen have Fyens Stiftstidendes Bland Dig Prisen, må det være Aktive Ældre i Aarup. Det mener i hvert fald Aarup Lokalråd, der har indstillet foreningen, der lever sit eget aktive liv i den gamle Aarup-hal uden nogen offentlige driftstilskud.

Foreningen, der tæller omkring 200 medlemmer, samler hver mandag over 100 60+'ere til motion af forskellig slags og ikke mindst hyggeligt samvær over en kop kaffe og for nogles vedkommende også et spil kort.

- Det er en forening, hvor ældre i Aarup mødes, og fællesskab opstår. Der kommer op mod 120 mennesker hver uge for at være med i fællesskabet, og hvis nogen ikke kommer, bliver der ringet til dem for at høre, om alt er ok. Og så er det en forening, der kører ved egen hjælp. Den finansierer alt selv, lyder lokalrådsformand Peter Poulsen uddybning af indstillingen.

Ud over, at medlemmerne som nævnt mødes for at være aktive sammen om mandagen, er der onsdagsholdet, der står for al vedligeholdelse af hallen. Dertil kommer alle de indtægtsgivende aktiviteter som banko, messer, idræt, private fester, kræmmermarkeder, børnebasar og andet, der er med til at holde økonomien på ret kurs, og som kun kan fungere, fordi så mange frivillige lægger kræfter i det.