Lokal erhvervsmand køber Helnæs Mølle

Helnæs Mølle Friluftsgård

Allerede i 1988 blev Helnæs Møllergårds ejerforhold ændret, idet den daværende - og sidste møller - Jørgen Møller Christensen indgik et samarbejde med lokale skole- og friluftsfolk med det formål at skabe en friluftsgård og naturskole kombineret med landbrugsdrift.Det skete dengang fordi, landbrugsloven på det tidspunkt tillod, at man drev en ejendom på partsbasis, når blot det var med almene rekreative og pædagogiske mål for øje.



Dengang blev der oprettet et privat interessentskab med fire naturvejledere heriblandt Dan Panton, Glamsbjerg, og Ib Ivar Dahl, Helnæs.



Helnæs Mølle Friluftsgård har altid været kollektivt ejet. Ved salget stod seks personer i ejerkredsen.



Med sin beliggenhed lige ud til Helnæsbugten danner friluftsgården en ramme for diverse kystnære aktiviteter som eksempelvis sejlads med kano, kajak og smakke samt, fiskeri, ridning og madlavning. Der er altid mulighed for at leje en eller flere dele af friluftsgården.



Selve møllen er opført i 1844 som en hollandsk mølle og er en såkaldt gallerihollænder. Den er opført af møllebygger Erik Hansen fra Ærø.