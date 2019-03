Lørdag bryder den vilde MGP-fest ud i Gummerup

Gummerup: Når klokken slår 20 lørdag den 2. marts, vil det regne med balloner i Huset Gummerups gymnastiksal. Det bliver startskuddet til MGP Gummerup, som afholdes for fjerde gang.

Det er Martin Vissing Tornø, der er idémanden bag MGP Gummerup, som plejer at tiltrække 100-120 personer. Fredag er han i færd med at omdanne gymnastiksalen til en festsal med biograflærred på tre gange seks meter, stor diskokugle og en konfettikanon. Gymnastiksalen bliver delt i to; en børneafdeling samt en voksenafdeling, hvor forældre kan parkeres under arrangementet, der slutter omkring klokken 22.15.

- I år starter vi klokken 17 med fastelavn. Når børnene har slået katten af tønden, kan man købe mad og drikke i cafeen i skolens aula, og derefter spiller vi musik og rigger til i salen med borde og opvarmning til MGP, fortæller Martin Vissing Tornø.

Han er sidder i bestyrelsen for Forældreforeningen Huset Gummerup, som er arrangør af MGP Gummerup.

Der er stadig ledige billetter til arrangementet, som er for alle, uanset om man har tilknytning til Huset Gummerup eller ej. De kan købes via link fra facebooksiden MGP Gummerup. Man kan også købe billetter i døren. Det koster 30 kroner for børn, og voksne kommer gratis ind. Både børn og voksne opfordres til at klæde sig ud i anledning af fastelavn, men det er ikke et krav.