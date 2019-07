Løgismosestrand Camping er kåret som gazelle: - Det er et udtryk for, at vi er lykkedes med noget

Siden han overtog pladsen med sin søn i 2013, har Peter Lützen gjort sit for at forny Løgismosestrand Camping. Det har medført, at han de sidste to år har fået en plads på Børsens liste over voksende gazellevirksomheder.

Løgismose: Peter Lützen, som er indehaver af Løgismosestrand Camping, finder to tunge statuetter frem fra en hylde i receptionen. De forestiller begge gazeller med løftede forben og er markeret med hver sit årstal, 2017 og 2018. Det er de to år, hvor campingpladsen, som ligger syd for Haarby, indtil videre er blevet kåret som gazellevirksomhed af dagbladet Børsen.

- De er jo et udtryk for, at vi er lykkedes med noget, og antallet af gæster er pænt stigende år for år, fortæller Peter Lützen, der driver campingpladsen med sin søn, René Lützen.

For at kunne kalde sig en gazellevirksomhed skal man have haft stabil vækst i fire år, når det gælder enten omsætningen eller bruttoresultatet. Samtidig skal man samlet set have fordoblet et af disse resultater i perioden. Derfor ser Peter Lützen de to statuetter på hylden som et symbol på, at han har gjort noget rigtigt, siden han overtog Løgismosestrand Camping i 2013 og opkøbte en tilstødende landbrugsejendom.

- Det er ikke for at være rørstrømsk, men for os er det en bekræftelse på, at vi godt nok har været udfordrede, men også at det er lykkedes. Det er et personligt bevis for, at det her har vi gjort godt nok, siger han.